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Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы

Цуренко: Надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы
19:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что больше не боится играть в решающих поединках.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала об ожиданиях от предстоящего финала турнира WTA в Брисбене, в котором она сыграет против Каролины Плишковой.

"Выйти в финал - особенное достижение. Моя карьера не складывалась очень гладко и сейчас я довольна, что могу так настраиваться, ставить перед собой такие цели. Я в предвкушении от тех результатов, которые могу достичь в будущем.

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Я надеюсь, что смогу выиграть все свои финалы. Сейчас я в таком предвкушении от матча, я не боюсь играть в финалах, я просто выхожу на корт и наслаждаюсь моментом", - цитирует украинку пресс-служба WTA.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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