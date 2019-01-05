Цуренко - Осака: видео обзор матча 1/2 финала в Брисбене

Украинская теннисистка Леся Цуренко выиграла полуфинальный поединок на турнире WTA серии Premier в австралийском Брисбене. В борьбе за выход в финал наша спортсменка в двух сетах одолела вторую сеяную соревнований, японку Наоми Осаку.