С кем сыграет Свитолина в первом круге Australian Open 2019

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала соперницей украинки Элины Свитолиной по первому кругу первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с общим призовым фондом $44,5 млн.
В пятницу завершился квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, по итогам которого определились все участницы основной сетки.
Через квалификацию никто из украинок в основной турнир не пробился.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.