С кем сыграет Свитолина в первом круге Australian Open 2019

Новости спорта: Определилась соперница Свитолиной по первому кругу Australian Open.

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала соперницей украинки Элины Свитолиной по первому кругу первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с общим призовым фондом $44,5 млн.

В пятницу завершился квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, по итогам которого определились все участницы основной сетки.

Через квалификацию никто из украинок в основной турнир не пробился.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.