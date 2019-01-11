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С кем сыграет Свитолина в первом круге Australian Open 2019

С кем сыграет Свитолина в первом круге Australian Open 2019
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Определилась соперница Свитолиной по первому кругу Australian Open.

Швейцарская теннисистка Виктория Голубич стала соперницей украинки Элины Свитолиной по первому кругу первого в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с общим призовым фондом $44,5 млн.

В пятницу завершился квалификационный турнир Открытого чемпионата Австралии, по итогам которого определились все участницы основной сетки.

Через квалификацию никто из украинок в основной турнир не пробился.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 14 по 27 января.

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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Виктория Голубич.
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