Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)

"Это как играть с парнем": Стивенс - о матче с Таунсенд

&quot;Это как играть с парнем&quot;: Стивенс - о матче с Таунсенд
13:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Более именитая американка Слоан Стивенс прокомментировала старт на Australian Open-2019.

Американка Слоан Стивенс прокомментировала победу над соотечественницей Тэйлор Таунсенд в первом круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:4, 6:2.

«Думаю, я сыграла хорошо, уверенно. Противостоять соотечественнице нелегко, поэтому я так рада, что прошла дальше. На корте было жарковато, хорошо, что матч не затянулся. К концу встречи стало ещё жарче.

18-летняя украинка Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Таунсенд старается действовать разнообразно. Она может делать на корте те вещи, которые другие девушки не делают. Это как играть с парнем. Ребята часто мощно подают, бьют с лёта и делают странные вещи, которые вызывают недоумение. С первого же розыгрыша я ждала подобного. Думаю, я отлично справилась", — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.

Тэйлор Таунсенд

Во втором круге Слоан сыграет с венгеркой Тимей Бабош.

Напомним. первой из украинок на Australian Open-2019 стартовала Леся Цуренко, которая в первом круге обыграла россиянку Екатерину Александрову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Australian Open, Слоан Стивенс, Тэйлор Таунсенд, Australian Open-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
02 Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
03 Коваль отразил пенальти в Саудовской Аравии (Видео)
04 Экс-игрок сборной Украины отговаривает Соля от трансфера в Динамо
05 Отец Нурмагомедова поставил ультиматум UFC
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь