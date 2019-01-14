Скачать
Понедельник, 14.01.2019
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Шахтер и Заря вышли из отпуска
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Цуренко обыграла россиянку Александрову на старте Australian Open
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове
Официально. Матч Лиги Европы Шахтер - Айнтрахт состоится в Харькове

Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации

Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации
14:19 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Определились группы соперниц, которые сыграют в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в польском городе Зелена-Гура.

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка федераций, в ходе которой соперников узнала женская сборная Украины по теннису.

Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B. В группу А Евро/Африканской зоны I отправились Польша, Россия и Дания.

Предлагаем вам ознакомиться с составами наших соперников:

Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Палюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева.

Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Ига Свёнтек, Майя Хвалиньска, Алисия Росольска

Дания: Каролин Возняцки, Клара Таусон, Карен Барритца, Эмили Франкати, Мария Йесперсен

Джокович: Стаховский очень много сделал для тенниса

На прошлой неделе стал известен состав сборной Украины на Кубок федерации. В него были включены Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

28 теннисистов арестовали за договорные матчи

Матчи группового раунда Кубка федераций состоятся 6-8 февраля, финальные встречи — 9 февраля.

Победитель группы выйдет в плей-офф Второй Мировой группы, где сыграет против одного из четырех неудачников первого раунда Второй Мировой группы. Матчи за право сыграть в 2020-м в Мировой группе состоятся в апреле этого этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Fed Cup, лина Свитолина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ригондо отправил соперника в нокаут с гонгом в первом раунде (Видео)
02 Появился еще один претендент на экс-форварда Шахтера Феррейру
03 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:1: видео гола и обзор матча (Видео)
04 Коваль отразил пенальти в Саудовской Аравии (Видео)
05 Виталий Кличко: У Владимира уровень сахара был на уровне комы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь