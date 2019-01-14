Теннис: Украина узнала соперников на Кубке федерации

Новости спорта: Определились группы соперниц, которые сыграют в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в польском городе Зелена-Гура.

Сегодня состоялась жеребьевка Кубка федераций, в ходе которой соперников узнала женская сборная Украины по теннису.

Украинкам предстоит встретиться с Эстонией, Болгарией и Швецией в группе B. В группу А Евро/Африканской зоны I отправились Польша, Россия и Дания.

Предлагаем вам ознакомиться с составами наших соперников:

Россия: Дарья Касаткина, Анастасия Палюченкова, Анастасия Потапова, Наталья Вихлянцева.

Польша: Магда Линетт, Магдалена Френх, Ига Свёнтек, Майя Хвалиньска, Алисия Росольска

Дания: Каролин Возняцки, Клара Таусон, Карен Барритца, Эмили Франкати, Мария Йесперсен

На прошлой неделе стал известен состав сборной Украины на Кубок федерации. В него были включены Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Матчи группового раунда Кубка федераций состоятся 6-8 февраля, финальные встречи — 9 февраля.

Победитель группы выйдет в плей-офф Второй Мировой группы, где сыграет против одного из четырех неудачников первого раунда Второй Мировой группы. Матчи за право сыграть в 2020-м в Мировой группе состоятся в апреле этого этого года.