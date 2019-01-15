Свитолина - Голубич: лучшие моменты матча (Видео)

Новости спорта: Видеообзор матча Элины Свитолины против Виктории Голубич на Australian Open-2019.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в первом круге Australian Open не испытала проблем со швейцаркой Викторией Голубич, одержав над ней победу со счетом 6:1, 6:2, и вышла во второй круг австралийского «мэйджора».

Наша теннисистка уверенно начала встречу, отдав Голубич в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила доминировать и уверенно довела свое преимущество до победы в поединке.

Всего же Свитолиной понадобилось чуть более часа – 1:02.

За это время она 9 раз подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету ее соперницы ни одного эйса, 10 виннеров и 22 ошибки.

Видео лучших моментов матча

Во втором круге Australian Open Свитолина сыграет против словачки Виктории Кужмовой, которая в стартовом раунде обыграла еще одну украинку Катерину Козлову.