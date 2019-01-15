Свитолина обратилась к болельщикам после первой победы на Australian Open

Новости спорта: Украинка Элина Свитолина поблагодарила всех за поддержку во время матча с Голубич.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в специальном видеообращении поблагодарила всех болельщиков, смотревших ее матч против Виктории Голубич в первом круге Australian Open на стадионе или по телевизору, за поддержку и призвала болеть за нее и дальше.

Для Свитолиной победа над Голубич стала первый в текущем сезоне.

Наша теннисистка уверенно начала встречу, отдав Голубич в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила доминировать и уверенно довела свое преимущество до победы в поединке. Всего же Свитолиной понадобилось чуть более часа – 1:02.

Во втором круге Australian Open Свитолина сыграет против словачки Виктории Кужмовой, которая в стартовом раунде обыграла еще одну украинку Катерину Козлову.