Свитолина обратилась к болельщикам после первой победы на Australian Open

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина в специальном видеообращении поблагодарила всех болельщиков, смотревших ее матч против Виктории Голубич в первом круге Australian Open на стадионе или по телевизору, за поддержку и призвала болеть за нее и дальше.

Для Свитолиной победа над Голубич стала первый в текущем сезоне.

Наша теннисистка уверенно начала встречу, отдав Голубич в первом сете лишь один гейм. Во второй партии Элина продолжила доминировать и уверенно довела свое преимущество до победы в поединке. Всего же Свитолиной понадобилось чуть более часа – 1:02.

.@ElinaSvitolina thanks her fans after first win of the year!#AusOpen pic.twitter.com/LcoJ97I8Hj

— WTA (@WTA) 15 января 2019 г.