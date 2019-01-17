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Цуренко: Жаль покидать Australian Open так рано

Цуренко: Жаль покидать Australian Open так рано
17:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Леся Цуренко прокомментировал свой вылет с турнира.

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко призналась, что ей очень жаль покидать Открытый чампионат Австралии по теннису уже после второго круга.

Об этом теннисистка написала на своей странице в Instagram,

"Очень жаль покидать турнир в Австралии так рано. Значит, настало время восстанавливаться и двигаться дальше", - отметила Леся.

18-летняя австралийка разбила Цуренко во втором круге Australian Open

Напомним, во 2-м раунде Australian Open-2019 Цуренко за 55 минут сенсационно уступила 17-летней американке Аманде Анисимовой - 0:6, 2:6.

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса.
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