Цуренко: Жаль покидать Australian Open так рано

Новости спорта: Леся Цуренко прокомментировал свой вылет с турнира.

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко призналась, что ей очень жаль покидать Открытый чампионат Австралии по теннису уже после второго круга.

Об этом теннисистка написала на своей странице в Instagram,

"Очень жаль покидать турнир в Австралии так рано. Значит, настало время восстанавливаться и двигаться дальше", - отметила Леся.

Напомним, во 2-м раунде Australian Open-2019 Цуренко за 55 минут сенсационно уступила 17-летней американке Аманде Анисимовой - 0:6, 2:6.