Цуренко: Жаль покидать Australian Open так рано

Вторая "ракетка" Украины Леся Цуренко призналась, что ей очень жаль покидать Открытый чампионат Австралии по теннису уже после второго круга.
Об этом теннисистка написала на своей странице в Instagram,
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Really sorry and sad to leave Australia so early Now it’s time to recover and move on #melbourne #australia #ao2019 #kiev #home #traveltime Очень жаль покидать турнир так рано Значит, настало время восстанавливаться и двигаться дальше #мельбурн #австралия #домой #киев @jimmie48tennis
"Очень жаль покидать турнир в Австралии так рано. Значит, настало время восстанавливаться и двигаться дальше", - отметила Леся.
Напомним, во 2-м раунде Australian Open-2019 Цуренко за 55 минут сенсационно уступила 17-летней американке Аманде Анисимовой - 0:6, 2:6.