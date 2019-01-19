Скачать
Суббота, 19.01.2019
Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Биатлон. Состав сборной Украины на женскую эстафету в Рупольдинге
Стала известна зарплата Ракицкого в Зените
Стала известна зарплата Ракицкого в Зените
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров Владимира с DAZN
Возвращение Кличко на ринг: подробности переговоров
Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США
Известный российский боксер Ковалев обвиняется в нападении на женщину в США

Молчанов и Зеленай проиграли во втором круге парного разряда Australian Open

Молчанов и Зеленай проиграли во втором круге парного разряда Australian Open
03:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Денис Молчанов и Игорь Зеленай не смогли пробиться в третий круг парного разряда Australian Open-2019.

Украинец Денис Молчанов и его напарник из Словакии Игорь Зеленай не смогли пробиться в третий круг парного разряда Australian Open - первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне (общий призовой фонд соревнований составляет $44,5 млн).

В поединке второго раунда Молчанов и Зеленай в трех сетах уступили посеянному под 5-м номером тандему из Франции Пьер-Юг-Эрбер - Николя Маю - 5:7, 7:6 (7:5), 4:6.

Ястремская: Когда мне было восемь лет, я видела, как Серена играет

Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Путевку в 1/4 финала мужского парного разряда Пьер-Юг-Эрбер и Николя Маю разыграют с победителями противостояния между 11-м дуэтом турнира Пабло Куэвас (Уругвай) - Фернандо Вердаско (Испания) и американо-британской парой Раджив Рэм - Джо Солсбери.

Свитолина и ее парень Монфис создали совместную страницу в Instagram

Открытый чемпионат Австралии-2019 завершится 27 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теннис, Денис Молчанов, Новости тенниса, Australian Open-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
02 Названы причины возможного ухода Ракицкого из Шахтера
03 Агент ФИФА о трансферах Коноплянки и Ракицкого
04 В Испании приняли решение касательно Барселоны
05 Стала известна зарплата Ракицкого в Зените
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь