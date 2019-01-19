Молчанов и Зеленай проиграли во втором круге парного разряда Australian Open

Новости спорта: Денис Молчанов и Игорь Зеленай не смогли пробиться в третий круг парного разряда Australian Open-2019.

Украинец Денис Молчанов и его напарник из Словакии Игорь Зеленай не смогли пробиться в третий круг парного разряда Australian Open - первого в сезоне теннисного турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне (общий призовой фонд соревнований составляет $44,5 млн).

В поединке второго раунда Молчанов и Зеленай в трех сетах уступили посеянному под 5-м номером тандему из Франции Пьер-Юг-Эрбер - Николя Маю - 5:7, 7:6 (7:5), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 26 минут.

Путевку в 1/4 финала мужского парного разряда Пьер-Юг-Эрбер и Николя Маю разыграют с победителями противостояния между 11-м дуэтом турнира Пабло Куэвас (Уругвай) - Фернандо Вердаско (Испания) и американо-британской парой Раджив Рэм - Джо Солсбери.

Открытый чемпионат Австралии-2019 завершится 27 января.