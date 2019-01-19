Серена Уильямс: Слезы Ястремской разбили мне сердце

Новости спорта: Американка Серена Уильямс считает, что у Даяны Ястремской большое будущее в теннисе.

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в поединке третьего раунда Australian Open против 18-летней украинки Даяны Ястремской, которая расплакалась после поражения в матче.

"После матча увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на поединок против меня не для того, чтобы показать хороший теннис, а для того, чтобы победить. Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что у Ястремской большое будущее, приятно видеть такое отношение к делу".

Также Уильямс рассказала, плакала ли она когда-либо после матчей. По словам американки, это случалось часто.

"Однажды я проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать. Когда я была моложе, то играла против Дэвенпорт, Хингис, Селеш. Каждый матч был пугающим", — цитирует Серену официальный сайт Australian Open.