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Серена Уильямс: Слезы Ястремской разбили мне сердце

Серена Уильямс: Слезы Ястремской разбили мне сердце
12:33 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Американка Серена Уильямс считает, что у Даяны Ястремской большое будущее в теннисе.

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала победу в поединке третьего раунда Australian Open против 18-летней украинки Даяны Ястремской, которая расплакалась после поражения в матче.

"После матча увидела, что Даяна плачет. Это доказывает, что она вышла на поединок против меня не для того, чтобы показать хороший теннис, а для того, чтобы победить. Ее слезы разбили мое сердце. Думаю, что у Ястремской большое будущее, приятно видеть такое отношение к делу".

Серена Уильямс обратилась к Ястремской после победы в матче Australian Open

Также Уильямс рассказала, плакала ли она когда-либо после матчей. По словам американки, это случалось часто.

Мечта детства: яркие кадры с матча Ястремской против Серены Уильямс (Фото)

"Однажды я проиграла Винус на Уимблдоне и ревела у сетки и ничего не могла с этим поделать. Когда я была моложе, то играла против Дэвенпорт, Хингис, Селеш. Каждый матч был пугающим", — цитирует Серену официальный сайт Australian Open.

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Серена Уильямс, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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