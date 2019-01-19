Серена Уильямс обратилась к Ястремской после победы в матче Australian Open

Новости спорта: Кумир детства не оставила Даяне шансов по ходу встречи.

По итогу матча третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, завершившегося победой Серены Уильямс над Даяной Ястремской, опытная американка подбодрила украинку, не сумевшую сдержать эмоций.

«Ты прекрасно справилась. Не плачь, ты отлично отыграла», — сказала Серена Даяне по окончании встречи, в ходе которой Уильямс отдала юной украинке только три гейма.

Перед игрой Ястремская признавалась, что матч с кумиром Уильямс — мечта ее детства.

В следующем раунде соперницей Серены станет победительница поединка между ее сестрой Винус и первой ракеткой мира Симоной Халеп.

Cерена Уильямс успокоила Даяну Ястремскую:

Напомним, еще одна украинка Элина Свитолина в тяжелейшем матче обыграла китаянку и пробилась в четвертый круг открытого чемпионата Австралии.