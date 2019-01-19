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Свитолина побила рекорд Медведева на Australian Open

Свитолина побила рекорд Медведева на Australian Open
15:15 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Никто из украинцев не выигрывал на Открытом чемпионате Австралии чаще, чем Элина Свитолина.

Победа украинки Элины Свитолина в рамках третьего круга Australian Open над китаянкой Чжан Шуай (4:6, 6:4, 7:5) стала исторической. Теперь на счету нашей первой ракетки Украины – 14 побед в Мельбурне, что на одну больше, чем у легендарного Андрея Медведева, которому долгое время принадлежал этот рекорд.

По годам 14 выигрышей Свитолиной распределились так:

Свитолина – Шуай: обзор матча третьего круга Australian Open (Видео)
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2 (2014);

2 (2015);

1 (2016);

2 (2017);

4 (2018);

3 (2019) * - продолжает участие в турнире.

Всего на ее счету теперь 45 побед на мэйджорах: 14 (АО) + 15 (RG) + 5 (W) + 11 (US). Впереди Элины все тот же Андрей Медведев – 65 выгрышей на Grand Slam.

Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open

В 1/8 финала украинка встретится с американкой Мэдисон Киз (17). Всего 18 украинцев побеждали в "основе" Аustralian Open, в том числе дебютантка турнира Даяна Ястремская, которая завершила свое выступление в этом году поражением от Серены Уильямс.

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Элина Свитолина, Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Australian Open-2019.
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