Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Пакьяо - Бронер. Видео боя
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Умер легендарный украинский баскетболист
Умер легендарный украинский баскетболист
Матч сборной Украины во Львове может не состояться
Матч сборной Украины во Львове может не состояться

Берни. Марта Костюк узнала имя первой соперницы

Берни. Марта Костюк узнала имя первой соперницы
16:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Марта Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в австралийском Бёрни.

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала в понедельник имя оппонентки, с которой сыграет в 1-м круге турнира ITF с призовым фондом 60 тыс долл Caterpillar Burnie International в городе Бёрни (Австралия).

На старте 16-летняя киевлянка (№116 WTA), получившая третий номер посева, встретится с представительницей Тайваня Чжан Кайчжэнь (№398), которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сообщает BTU.

Свитолина прокомментировала победу над Киз на Australian Open

Напомним, что в прошлом сезоне Костюк стала чемпионкой этих соревнований.

Выступит Марта в нынешнем году в Бёрни и в парном разряде. Ее напарницей станет Паула Бадоса-Гиберт из Испании, которой она проиграла в финале квалификации Australian Open-2019.

В первом круге украино-испанский дуэт сыграет с лидерами посева - Эйшей Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

АТР, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
02 Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
03 Хачериди близок к уходу из ПАОКа
04 Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
05 Свитолина может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь