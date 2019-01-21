Берни. Марта Костюк узнала имя первой соперницы

Новости спорта: Марта Костюк узнала имя первой соперницы на турнире в австралийском Бёрни.

Украинская теннисистка Марта Костюк узнала в понедельник имя оппонентки, с которой сыграет в 1-м круге турнира ITF с призовым фондом 60 тыс долл Caterpillar Burnie International в городе Бёрни (Австралия).

На старте 16-летняя киевлянка (№116 WTA), получившая третий номер посева, встретится с представительницей Тайваня Чжан Кайчжэнь (№398), которая пробилась в основную сетку через квалификацию, сообщает BTU.

Напомним, что в прошлом сезоне Костюк стала чемпионкой этих соревнований.

Выступит Марта в нынешнем году в Бёрни и в парном разряде. Ее напарницей станет Паула Бадоса-Гиберт из Испании, которой она проиграла в финале квалификации Australian Open-2019.

В первом круге украино-испанский дуэт сыграет с лидерами посева - Эйшей Мухаммад (США) и Фанни Штоллар (Венгрия).