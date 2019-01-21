Стаховский стартует на турнире во Франции

Новости спорта: Во вторник Сергей Стаховский стартует на турнире АТР в Ренне.

Украинский теннисист Сергей Стаховский начинает выступления на турнире-челленджере ATP с призовым фондом 69 тыс 280 евро Open de Rennes в Ренне (Франция).

В одиночных соревнованиях киевлянин посеян под 9-м номером и вступит в борьбу со второго раунда.

Первый соперник Сергея определится в матче Эван Фюрнесс (Франция) - Филиппо Бальди (Италия).

Во вторник, 22 января, Стаховский проведет в Ренне встречу парной сетки. Соперниками дуэта Корентен Муте (Франция) - Стаховский будет тандем Лука Маргароли (Швейцария)/Давид Вега Эрнандес (Испания).

Турнир Open de Rennes-2019 продлиться до 27 января.