Циципас - самый молодой полуфиналист мэйджоров за 12 лет

Новости спорта: Греческий теннисист Стефанос Циципас стал самым молодым участником полуфинала на турнирах «Большого шлема» за 12 лет.

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии он оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута — 7:5, 4:6, 6:4, 7:6 (7:2).

Ранее самым молодым полуфиналистом «Шлемов» был нынешняя первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович. Своё достижение он установил на Открытом чемпионате США — 2007.

Выход в 1/2 финала позволит Циципасу установить личный рекорд по позиции в рейтинге ATP. В понедельник, 22 января, он может расположиться минимум на 13-й строчке в табели о рангах.

За выход в решающий матч турнира Циципас поспорит с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) — Фрэнсис Тиафо (США).