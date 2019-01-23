Плишкова совершила впечатляющий камбэк и вышла в полуфинал Australian Open

Новости спорта: Чешка Каролина Плишкова совершила невероятный камбэк и вышла в полуфинал Australian Open

Представительница Чехии Каролина Плишкова в последнем четвертьфинале женского турнира Australian Open в трех сетах сумела обыграть Серену Уильямс.

Встреча продолжалась 2 часа и 12 минут. В первом сете Каролина сделала один брейк, который и принес ей победу в партии 6:4.

Во второй партии Плишкова снова сделала брейк, но отдала две своих подачи и проиграла сет 4:6.

В третьем сете Уильямс сумела взять две подачи соперницы и вела в счете 5:1. Но выиграть матч и выйти в полуфинал американке не удалось. Плишкова сделала три брейка и отыграла 4 матч-бола соперницы, а в последнем гейме с 3 попытки завершила матч — 7:5.

За все время на корте Плишкова сделала 9 эйсов и ни одной двойной ошибки, у Серены 12 подач на вылет и 4 двойные.

Для Плишковой это первый выход в полуфинал АО, в предыдущие два сезона она останавливалась в 1/4 финала.

Australian Open. Четвертьфинал

Серена Уильямс (США, 16) — Каролина Плишкова (Чехия, 7) 1:2 (4:6, 6:4, 5:7)

В полуфинале Каролина встретится с японкой Наоми Осакой, которая легко обыграла украинку Элину Свитолину.