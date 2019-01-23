Джокович на отказе Нисикори вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович легко вышел в полуфинал Australian Open.
В четвертьфинальном поединке серб играл с представителем Японии Кеи Нисикори. В первом сете Новак сделал два брейка и попросту разгромил противника 6:1. Во второй партии Джокович вел 4:1 и Нисикори решил сняться с матча из-за травмы.
Встреча продолжалась 49 минут. За это время Джокович сделал 2 эйса и 1 двойную ошибку.
В полуфинале серб встретится с французом Люка Пуйе, который неожиданно обыграл канадца Милоша Раонича.
В другом полуфинале сыграют Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.
Аustralian Open. Мужчины. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия, 1) — Кеи Нисикори (Япония, 8) 1:0 (6:1, 4:1 (отказ))