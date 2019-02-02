Ястремская пробилась в финал турнира в Хуахине

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй решающий поединок в карьере.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№47 WTA) сыграет в финале турнира категории International в Хуахине. В матче 1/2 финала 18-летняя украинка обыграла представительницу Польши Магду Линетт - 6:4, 6:3.

Хуахин. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:3

18-летняя спорсменка в полуфинале обыграла 98 номер мирового рейтинга полячку Магду Линнетт со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась почти полтора часа.

Ранее на пути к полуфиналу Даяна выбила первую сеянную турнира, испанку Гарбинье Мугурусу.

В финале турнира в Хуахине украинка сразится с австралийкой Айля Томлянович, которая в своем полуфинальном поединке в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Циданшек - 6:4, 6:1.

Хардовый турнир с призовым фондом 250 тысяч долларов проходит с 28 января по 3 февраля.

Напомним, Ястремская сыграет за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, пройдет в польской Зеленой Гуре с 6 по 9 февраля. Соперниками национальной команды будут Болгария, Эстония и Швеция.