Ястремская пробилась в финал турнира в Хуахине

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№47 WTA) сыграет в финале турнира категории International в Хуахине. В матче 1/2 финала 18-летняя украинка обыграла представительницу Польши Магду Линетт - 6:4, 6:3.

Хуахин. 1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 6:4, 6:3

18-летняя спорсменка в полуфинале обыграла 98 номер мирового рейтинга полячку Магду Линнетт со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась почти полтора часа.

Winning in style!@D_Yastremska books her place in the @ThailandOpenHH final.

She knocks out Linette 6-4, 6-3. pic.twitter.com/PcOoZyhjus

— WTA (@WTA) 2 февраля 2019 г.