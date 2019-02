Ястремская: Эта победа - для моей мамы

Мама теннисистки восстанавливается после операции.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала победу на турнире в Хуахине. Об этом сообщает страница WTA в Twitter.

«Я здесь впервые, не ожидала, что смогу зайти так далеко. Накануне турнира у моей матери была операция, поэтому мне было трудно выступать здесь.

Но я доказала себе, что смогу через это пройти. Посвящаю победу на турнире своей маме», - сказала Ястремская.

.@D_Yastremska: "this win is for my mother"@ThailandOpenHH pic.twitter.com/JYsWUDEgNK