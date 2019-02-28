Ник Кириос: Мне нравится играть с Рафой, он потрясающий чемпион

Новости спорта: Теннисист Ник Кириос рассказал о победе над Рафаэлем Надалем и последствиях поединка.

Австралийский теннисист Ник Кириос рассказал о невероятной победе над Рафаэлем Надалем в поединке второго круга турнира в Акапулько.

«Мне нравится выходить на корт и играть большие матчи. На стадионе царила такая атмосфера, которая была одной из самых лучших, при которой я играл. Вы можете согласиться, что зрителям понравилась каждая минута матча. Ради этого мы и играем. Приехать в Акапулько, играть на центральном корте, на полном стадионе. Зрители не сидели тихо. Они кричали имя Рафы, кричали мое имя. Такой матч я никогда не забуду.

Утром сегодня я проснулся с пищевым отравлением. Физио дал мне какие-то таблетки и это немного помогло, но все равно я чувствовал себя немного неясно. Я также справляюсь с травмой колена. Перед матчем я не знал, выйду ли я на корт или нет. За полтора часа до игры я был в душе и чувствовал себя неважно. Но чем дольше шел матч, тем больше поднимался адреналин. Я просто горжусь собой, как я сумел справиться с некоторыми вещами, как я сражался.

Для меня старт сезона выдался довольно шокирующим. Такая победа даст мне немного уверенности в себе. Я просто стараюсь делать то, что могу, и найти свой путь. Я уже давно не могу нормально соревноваться и получать удовольствие от игры. Отыскать это состояние в матче против такого соперника, как Рафа, - это особенный случай.

Вчера у меня был хороший матч против Андреаса Сеппи. Я знал, что если выиграю, то скорее всего дальше буду играть с Надалем. Мне нравится играть с Рафой, он потрясающий чемпион.

По поводу его комментариев, что я проявляю недостаточно уважения, просто я другой. Рафа тоже такой, какой он есть. Он может фокусироваться на том, что нужно ему. Он не знает, какой путь я прошел, он не знает меня. Так что, я вообще не буду слушать такие комментарии. Так уж я играю. Он играет по-своему, между розыгрышами он очень медленный, а правило гласит, что принимающий должен подстраиваться под ритм подающего. Рафа всегда играет в том темпе, в котором хочет. Я не буду комментировать его и его игру. У меня есть свой теннис», – сказал Кириос.