Ястремская собралась в топ мирового тенниса

Новости спорта: Молодая украинская Даяна Ястремская теннисистка серьезно рассчитывает "пробиться в звезды"

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала, что долгое время считала свои успехи случайностью.

«Когда я победила в Гонконге и вышла в полуфинал в Люксембурге, почему-то подумала, что это такой небольшой случайный звездный час. Но, отыграв Australian Open и победив в Тайланде, я поняла, что это работа, мой труд. И я в очередной раз осознала, что я могу и смогу зайти в топ».

Ранее сообщалось, что Ястремская готовится к турниру в Индиан-Уэллс.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская также претендует на звание самой стильной теннисистки WTA-тура в феврале.

Напомним, Леся Цуренко откроет грунтовый сезон в Чарльстоне, Даяна Ястремская выступит на турнире в Мексике.