Федерер в финале турнира в Дубае сыграет с обидчиком парня Свитолиной

Новости спорта: Определились два финалиста турнира в Дубае, которые 2 марта разыграют между собой престижный титул.

Сегодня, 1 марта, прошил полуфинальные поединки в рамках турнира ATP-500 в Дубае.

Парень украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу на тай-брейках второго и третьего сета, а также не реализовав в последней партии 4 скрытых матчболла.

Отметим, что это мог быть второй финал подряд для француза.

Легендарный швейцарец Роджер Федерер обыграл Борна Чорича, не заметив молодого хорвата.

Дубай: Полуфиналы

Стефанос Циципас (Греция) – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 7:6(4), 7:6(4)

Роджер Федерер (Швейцария) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:2, 6:2

Отметим, что со следующей недели Циципас дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, а Федерер вернется в первую пятерку.