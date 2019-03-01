Федерер в финале турнира в Дубае сыграет с обидчиком парня Свитолиной

Сегодня, 1 марта, прошил полуфинальные поединки в рамках турнира ATP-500 в Дубае.
Парень украинки Элины Свитолиной Гаэль Монфис проиграл греческому теннисисту Стефаносу Циципасу на тай-брейках второго и третьего сета, а также не реализовав в последней партии 4 скрытых матчболла.
Отметим, что это мог быть второй финал подряд для француза.
Легендарный швейцарец Роджер Федерер обыграл Борна Чорича, не заметив молодого хорвата.
Дубай: Полуфиналы
Стефанос Циципас (Греция) – Гаэль Монфис (Франция) – 4:6, 7:6(4), 7:6(4)
Роджер Федерер (Швейцария) – Борна Чорич (Хорватия) – 6:2, 6:2
Отметим, что со следующей недели Циципас дебютирует в топ-10 мирового рейтинга, а Федерер вернется в первую пятерку.