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Стаховский потерпел поражение на турнире во Франции

Стаховский потерпел поражение на турнире во Франции
09:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Стаховский проиграл свой стартовый матч на “челленджере” в Сен-Бриё.

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в своем стартовом матче на турнире ATP Challenger Tour в Сен-Бриё (Франция).

Сергей Стаховский начал соревнования на турнире "OPEN HARMONIE MUTUELLE" - ATP Challenger Tour с призовым фондом в 46 тыс. 600 евро со второго круга, где проиграл французу Максиму Жанвье со счетом 3:6, 6:7 (5). Об этом сообщает БТУ.

Поединок длился чуть больше 1,5 часа. В первом сете Стаховский вышел вперед с брейком (3:2), но затем проиграл четыре гейма подряд. Во второй партии соперники не сделали ни одного брейка, а на тай-брейке украинец потерял два розыгрыша на своей подаче и сам заработал один мини-брейк.

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Напомним, что Сергей Стаховский продолжит выступление на кортах Сен-Бриё в парном разряде. Его напарником будет представитель Польши Шимон Вальков.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости спорта.
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