Кубок Хопмана прекращает существование

Новости спорта: Известный теннисный турнир прекращает своё существование.

Со следующего года командный турнир Кубок Хопмана, который традиционно проходил в течение первой недели сезона в Перте (Австралия), прекратит существование, сообщает The West Australian.

Кубок Хопмана существовал с 1989 года. Эти соревнования считались неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар. Формат Кубка Хопмана включал в себя две встречи в одиночном разряде, а также один поединок в смешанном разряде.

Последним победителем турнира является сборная Швейцарии, которую представляли Роджер Федерер и Белинда Бенчич. В финальном матче они обыграли представителей Германии Анжелику Кербер и Александра Зверева.

В следующем году вместо него впервые состоится новый мужской командный турнир — ATP Cup.