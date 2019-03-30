Украинка Киченок зачехлила ракетку в квалификации турнира в Чарльстоне

Новости спорта: Украинская теннисистка Людмила Киченок не сумела обыграть американку Лорен Дэвис.

Украинская теннисистка Людмила Киченок не смогла пробиться во второй раунд квалификации турнира WTA в Чарльстоне (США). Девушка уступила представительнице США Лорен Дэвис.

Матч продолжался 1 час и 37 минут и завершился со счетом 6:7(2), 0:6.

В первом сете победу американке принес только тай-брейк. Во втором сете Дэвис полностью переиграла украинку.

Киченок выполнила 1 подачу навылет, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 1 гейм на приеме.

Теперь Людмила продолжит свои выступления лишь в парном турнире в Чарльстоне.