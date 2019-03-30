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Роджер Федерер вышел в финал турнира в Майами

Роджер Федерер вышел в финал турнира в Майами
09:07 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Швейцарский теннисист Роджер Федерер не оставил шансов Шаповалову.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (4) вышел в финал соревнований, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (20)– 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

За титул в финале соревнований швейцарец поспорит с американским теннисистом Джоном Иснером (7), который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

Федерер пропустит престижные турниры в Южной Америке

Иснер является действующим чемпионом Miami Open. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл немца Александра Зверева.

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АТР, Спорт, Теннис, Роджер Федерер, Майами.
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