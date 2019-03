Роджер Федерер вышел в финал турнира в Майами

Швейцарский теннисист Роджер Федерер (4) вышел в финал соревнований, обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова (20)– 6:2, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

За титул в финале соревнований швейцарец поспорит с американским теннисистом Джоном Иснером (7), который в полуфинале обыграл 18-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4).

