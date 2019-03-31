Козлова пробилась в финал квалификации Чарльстона

Новости спорта: Катерина Козлова поборется за выход на турнир серии WTA Premier.

Украинка Катерина Козлова вышла в финал квалификации грунтового турнира WTA Premier, который пройдет в Чарльстоне (США).

Козлова обыграла обладательницу Wild Card Ясмин Ебавы в двух сетах за 47 минут. За это время украинка сделала по три брейка в каждой партии, отдав только один гейм на своей подаче.

В финале Козлова встретится с американкой Николь Меликар.

Квалификация. Первый круг

Катерина Козлова (Украина, 1) - Ясмин Ебавы (Германия, WC) 6-1, 6-1

Ранее победу на старте квалификации праздновала Надежда Киченок.