Цуренко прекратилась сотрудничество с итальянским наставником

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко решила отказаться от услуг Адриано Альбанези.

Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези, о чем сам итальянец сообщил в Facebook.

«Наша совместная работа подходит к концу. Это был невероятный опыт, я вырос как человек и профессионал и многое узнал о Туре. Движемся к следующей цели», — написал Альбанези в социальной сети.

Цуренко начала работать с итальянцем в мае прошлого года.

На сегодняшний день вторая ракетка Украины пропускает турнир в американском Чарльстоне из-за повреждения руки. Леся заявлена на предстоящий турнир в Мадриде.