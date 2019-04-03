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Цуренко прекратилась сотрудничество с итальянским наставником

Цуренко прекратилась сотрудничество с итальянским наставником
13:59 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинская теннисистка Леся Цуренко решила отказаться от услуг Адриано Альбанези.

Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези, о чем сам итальянец сообщил в Facebook.

«Наша совместная работа подходит к концу. Это был невероятный опыт, я вырос как человек и профессионал и многое узнал о Туре. Движемся к следующей цели», — написал Альбанези в социальной сети.

Цуренко начала работать с итальянцем в мае прошлого года.

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На сегодняшний день вторая ракетка Украины пропускает турнир в американском Чарльстоне из-за повреждения руки. Леся заявлена на предстоящий турнир в Мадриде.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Адриано Альбанези.
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