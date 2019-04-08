Мугуруса прокомментировала защиту титула в Монтеррее

Новости спорта: Испанка победила в финале турнира в Мексике.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свои выступления на турнире, который проходил в Монтеррее (Мексика).

"Я очень довольна прошедшей неделей. Так приятно вернуться на турнир и особенно защитить титул. Я обожаю Монтеррей и местных болельщиков, которые все время меня поддерживают.

Каждый титул очень знаковый и приятный для меня, но концовка матча получилась немного странной. Азаренко получила травму. Но выиграть этот турнир два года подряд особенно приятно. У меня были сложные соперницы, сетка турнира получилась отличной. Я продемонстрировала свой лучший теннис", - сказала Мугуруса.