Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Кенийцы выиграли Международный киевский полумарафон
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Украинская теннисистка Снигур выиграла турнир ITF в Японии
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины
Определились все полуфиналисты Кубка Украины

Мугуруса прокомментировала защиту титула в Монтеррее

Мугуруса прокомментировала защиту титула в Монтеррее
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Испанка победила в финале турнира в Мексике.

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свои выступления на турнире, который проходил в Монтеррее (Мексика).

"Я очень довольна прошедшей неделей. Так приятно вернуться на турнир и особенно защитить титул. Я обожаю Монтеррей и местных болельщиков, которые все время меня поддерживают.

Мугуруса защитила титул на турнире в Монтерее

Каждый титул очень знаковый и приятный для меня, но концовка матча получилась немного странной. Азаренко получила травму. Но выиграть этот турнир два года подряд особенно приятно. У меня были сложные соперницы, сетка турнира получилась отличной. Я продемонстрировала свой лучший теннис", - сказала Мугуруса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

WTA, Теннис, Новости тенниса, Гарбинье Мугуруса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось фото "дочери" Макгрегора
02 Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
03 Шахтер - Динамо: лучшие моменты матча (Видео)
04 Определились все полуфиналисты Кубка Украины
05 Тайсон рассказал, почему не бил пенальти в ворота Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь