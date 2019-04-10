Стаховский сыграет в третьем круге Тайбэя

Новости спорта: Украинский теннисист стартовал с победы в одиночном разряде.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) стартовал с победы на челленджере на Тайване. В поединке второго круга 34-летний украинец в двух сетах одолел француза Стефана Робера (№284 ATP).

Тайбэй. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Стефан Робер (Франция) – 7:6(2), 6:2

В следующем раунде Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против 16-й ракетки турнира Максим Жанвье из Франции (№202 ATP).

Ранее соревнования покинул еще один украинский теннисист Илья Марченко.

Также Стаховский прекратил борьбу в парном разряде.