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Стаховский сыграет в третьем круге Тайбэя

Стаховский сыграет в третьем круге Тайбэя
11:34 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинский теннисист стартовал с победы в одиночном разряде.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) стартовал с победы на челленджере на Тайване. В поединке второго круга 34-летний украинец в двух сетах одолел француза Стефана Робера (№284 ATP).

Тайбэй. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Стефан Робер (Франция) – 7:6(2), 6:2

В следующем раунде Стаховский, посеянный под третьим номером, сыграет против 16-й ракетки турнира Максим Жанвье из Франции (№202 ATP).

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Ранее соревнования покинул еще один украинский теннисист Илья Марченко.

Также Стаховский прекратил борьбу в парном разряде.

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Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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