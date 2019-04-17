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Четыре украинки сыграют в основе Ролан Гаррос-2019

Четыре украинки сыграют в основе Ролан Гаррос-2019
18:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Четыре украинские теннисистки гарантированно выступят в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.

Это Элина Свитолина (№6 WTA), Леся Цуренко (№26 WTA), Даяна Ястремская (№37 WTA) и Катерина Козлова (№93 WTA).

Отметим, что в опубликованном заявочном листе 108 теннисисток: 107 первых номеров плюс Шелби Роджерс, которая воспользовалась защищенным рейтингом.

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Также отметим, что еще две украинские теннисистки Ангелина Калинина (№135 WTA) и Катарина Завацкая (№171 WTA) могут претендовать на попадание в основную сетку через квалификацию.

Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 26 мая по 8 июня. Действующая победительница – Симона Халеп из Румынии.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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