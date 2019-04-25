Зверев: В теннисе нет ничего идеального, кроме Федерера

Новости спорта: Немец считает, что Роджер - единственный теннисист, к которому можно применить слово "идеальный".

Третья ракетка мира из Германии Александр Зверев комплиментарно высказался в адрес швейцарца Роджера Федерера.

"Ничто не является идеальным в теннисе. За исключением, может быть, Роджера Федерера. По отношению к нему, думаю, можно применить такой термин", – приводит слова Зверева Tennis World USA.

Стоит отметить, что 37-летний Федерер является единственным теннисистом в этом сезоне, которому удалось выиграть два турнира. Швейцарец победил на соревнованиях категории Мастерс в Майами и на турнире в Дубае.

Напомним, Федерер впервые за два года выступит на грунтовых соревнованиях. Свой первый турнир на грунте он проведет в Мадриде.

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