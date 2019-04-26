Калинина вышла в четвертьфинал на турнире в США

Новости спорта: Ангелина Калинина одержала вторую победу в Шарлоттсвилле.

Во втором раунде грунтового турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $80,000 Калинина в двух сетах обыграла американку Луизу Чирико (6:3, 6:3).

Калинина на втором турнире подряд преграждает путь для Чирико. На прошлой неделе на 80-тысячнике в Дотане теннисистка из Новой Каховки отдала сопернице всего 3 гейма (6:2, 6:1).

На турнире в Шарлоттсвилле 22-летняя украинка защищает очки за прошлогодний финал. Следующей соперницей Ангелины станет Катаржина Кава из Польши.

Напомним, Костюк пробилась в полуфинал парного разряда в Швейцарии