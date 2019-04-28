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Украинец Манафов выиграл турнир ITF в Андижане в парном разряде

Украинец Манафов выиграл турнир ITF в Андижане в парном разряде
15:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Украинско-казахский тандем легко взял соревнование.

Украинский теннисист Владислав Манафов в паре с Тимуром Хабибулиным из Казахстана выиграл парный разряд турнира ITF в Андижане (Узбекистан).

Тандем Манафова и Хабибулина получил первый номер посева на турнире и оправдал это, не проиграв ни одного сета.

В финале пара украинца выиграла у Каловелониса и Ломакина — 7:5, 6:1.

На предыдущем турнире Манафов выступал в одиночном разряде, но в Шымкенте уступил в финальном матче.

ITF. Андижан. Финал

Манафов (Украина)/Хабибулин (Казахстан) — Каловелонис (Россия)/Ломакин (Казахстан) 2:0 (7:5, 6:1)

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Теннис, Новости тенниса, Владислав Манафов.
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