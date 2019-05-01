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Бельгийский теннисист дисквалифицирован за ставки на спорт

Бельгийский теннисист дисквалифицирован за ставки на спорт
13:45 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Пять месяцев дисквалификации и 2500 штрафа назначены условно для Бенжамина Доу

Бельгиец Бенжамин Д’оу дисквалифицирован на полгода за то, что делал ставки на матчи, сообщает Tennis.com.

Помимо дисквалификации, 22-летнего теннисиста обязали выплатить штраф размером в 3000 долларов, а также пять месяцев дисквалификации и 2500 штрафа назначены условно.

Такое смягчение наказания обусловлено тем, что бельгиец сам сообщил о том, что нарушил правила и за 27 дней в 2017 году сделал более 900 ставок среди которых не было ставок на его матчи.

Назван призовой фонд Уимблдона 2019

Ранее сообщалось, экс-пятая ракетка мира получает угрозы от любителей ставок.

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Теннис, Новости тенниса, Бенжамин Д’оу.
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