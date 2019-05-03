Украинка Козлова обыграла одну из фавориток квалификации турнира в Мадриде

Новости спорта: Катерина Козлова в двух сетах обыграла россиянку Александрову на старте отбора в основу сетку турнира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал квалификации престижного грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. На старте квалификации она обыграла в двух сетах россиянку Екатерину Александрову, которая была посеяна в отборе под вторым номером.

Поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Козлова записала в свой актив три брейка, а сама проиграла один гейм на подаче.

Катерина Козлова (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:4, 6:4

В финале отборочного турнира Козлова сразится против Альоны Большовой (№140 в мире), которая представляет Испанию.