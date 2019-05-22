Марта Костюк установила личный рекорд на турнирах WTA

Новости спорта: Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA серии International, который проходит в Страсбурге (Франция).

В поединке второго круга соревнований Internationaux de Strasbourg Марта Костюк (Украина, Q) победила седьмую сеяную Чжэн Сайсай из Китая со счетом 6:3, 6:1. Об этом сообщает БТУ.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. В первой партии на два брейка китаянки Костюк ответила тремя, а во втором сете выиграла три гейма на подаче соперницы, защитив все свои геймы.

Украинская теннисистка выиграла свой четвертый поединок подряд на кортах в Страсбурге, где она стартовала в квалификации. В возрасте 16 лет и 10 месяцев Марта Костюк пробилась в свой дебютный четвертьфинал в туре Женской теннисной ассоциации (WTA).

Чжэн Сайсай занимает 45 место в рейтинге WTA. Для Костюк это четвертая победа в матчах с соперницами из топ-50 мировой классификации.

Следующая соперница Марты Костюк определится в матче Каролин Гарсия (Франция, WTA 24) - Ребекка Петерсон (Швеция, WTA 64).