Новости спорта: Сергей Стаховский вышел в финал квалификации Ролан Гаррос в Париже.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский продолжает борьбу за выход в основную сетку второго в сезоне турнира серии Grand Slam - Открытого чемпионата Франции по теннису Ролан Гаррос в Париже с общим призовым фондом €42,66 млн.

Во втором круге отбора посеянный под 6-м номером Стаховский взял верх над Владимиром Игнатиком из Беларуси - 7:6 (7:2), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 46 минут.

В финале квалификации Стаховский встретится с россиянином Алексеем Ватутиным, который в свою очередь обыграл француза Уго Гастона - 6:1, 6:3.