Надаль обошел Федерера по непрерывному пребыванию в топ-10 рейтинга АТР

Новости спорта: Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел на второе место в истории тенниса по количеству непрерывного пребывания в числе десяти лучших теннисистов мира.

В этом списке он обошёл швейцарца Роджера Федерера.

Текущая неделя является для 32-летнего испанца 735-й. Интересно, что Надаль ни разу в карьере не выпадал из десятки лучших – впервые в неё он попал в апреле 2005 года – с этого момента и продолжается его впечатляющая серия.

Серия Федерера из 734-х недель продолжалась с октября 2002 года по октябрь 2016. Пределы десятки он покинул лишь по причине травмы и последовавшей за ней операции.

Лидером по данному показателю является американец Джимми Коннорс – легендарный теннисист находился в топ-10 рейтинга АТР 785 недель (1973-1988).