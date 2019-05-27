Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос

Новости спорта: Украинка справилась с представительницей США в первом круге Ролан Гаррос.

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала свою победу в первом раунде турнира Ролан Гаррос над Бернардой Пера.

"Первый сет начался довольно ровно, но я знала, что Бернарда Пера может играть моментами как хорошо, так и не очень. Мне важно было играть терпеливо и умно, стараться выбить её тактически, в итоге она начинала чуть-чуть спешить забивать и ошибаться. Я знала, что у нее тактика только одна: играть активно. А я старалась вынудить ее больше ошибаться. Первый сет это получалось делать, мне очень помогла подача. Я её держала довольно уверенно, много очков я заработала без розыгрышей, соперница, возможно, чувствовала из-за этого давление.

Брейк во второй партии придал мне уверенности, но, к сожалению, я не удержала подачу. Ей нужно отдать должное, она стала играть чище, продолжала играть активно, но было значительно меньше брака. Тот гейм я могла бы подавать и лучше, были мячи на второй подаче, вот она и воспользовалась шансами. До конца второго сета у нее не было таких сильных провалов, как в первом.

Потом мы держали свою подачу до 5-5, я сделала брейк, у нее как раз немного посыпались ошибки. Дальше были два нереализованных матчбола. Один, возможно, я поспешила сыграть, я активно хотела построить розыгрыш, но не всегда удается все выполнить. На тай-брейке я старалась сконцентрироваться на игре, иначе мне бы помешали мысли о нереализованных матчболах. Мне удалось это сделать, у меня было довольно ровное эмоциональное состояние. В целом я довольна и результатом, и игрой.

Как мое самочувствие? Я болела, и сейчас есть остаточные признаки, со Страсбурга я из-за этого и снялась, потому что не могла играть. Я старалась все сделать, чтобы подойти к Ролан Гаррос в неплохой форме. Тренироваться я начала только здесь, с четверга, так что, это немного.

Сейчас я выступаю сама, без тренера. В Майами я рассталась со своим тренером и пока хочу побыть одна без теннисного наставника. У меня есть тренер по фитнесу, физио, которого без необходимости я не беру с собой на все турниры, только на крупные соревнования, и мне есть, с кем тренироваться. Думаю, что травяную серию я сыграю сама. В какой-то момент я буду искать и нанимать тренера, но не сейчас. Я чаще тренируюсь в Барселоне, мне там удобно", - заявила Козлова.

Таким образом, во втором раунде Козлова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.