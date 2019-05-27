Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Формула-1. Гран-при Монако выиграл Хэмилтон
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Канада - Финляндия: обзор финального матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос

Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос

Козлова - о предстоящем матче против Свитолиной на Ролан Гаррос
10:48 Сегодня Телеграф БТУ

Новости спорта: Украинка справилась с представительницей США в первом круге Ролан Гаррос.

Украинская теннисистка Катерина Козлова прокомментировала свою победу в первом раунде турнира Ролан Гаррос над Бернардой Пера.

"Первый сет начался довольно ровно, но я знала, что Бернарда Пера может играть моментами как хорошо, так и не очень. Мне важно было играть терпеливо и умно, стараться выбить её тактически, в итоге она начинала чуть-чуть спешить забивать и ошибаться. Я знала, что у нее тактика только одна: играть активно. А я старалась вынудить ее больше ошибаться. Первый сет это получалось делать, мне очень помогла подача. Я её держала довольно уверенно, много очков я заработала без розыгрышей, соперница, возможно, чувствовала из-за этого давление.

Брейк во второй партии придал мне уверенности, но, к сожалению, я не удержала подачу. Ей нужно отдать должное, она стала играть чище, продолжала играть активно, но было значительно меньше брака. Тот гейм я могла бы подавать и лучше, были мячи на второй подаче, вот она и воспользовалась шансами. До конца второго сета у нее не было таких сильных провалов, как в первом.

Потом мы держали свою подачу до 5-5, я сделала брейк, у нее как раз немного посыпались ошибки. Дальше были два нереализованных матчбола. Один, возможно, я поспешила сыграть, я активно хотела построить розыгрыш, но не всегда удается все выполнить. На тай-брейке я старалась сконцентрироваться на игре, иначе мне бы помешали мысли о нереализованных матчболах. Мне удалось это сделать, у меня было довольно ровное эмоциональное состояние. В целом я довольна и результатом, и игрой.

Как мое самочувствие? Я болела, и сейчас есть остаточные признаки, со Страсбурга я из-за этого и снялась, потому что не могла играть. Я старалась все сделать, чтобы подойти к Ролан Гаррос в неплохой форме. Тренироваться я начала только здесь, с четверга, так что, это немного.

Сейчас я выступаю сама, без тренера. В Майами я рассталась со своим тренером и пока хочу побыть одна без теннисного наставника. У меня есть тренер по фитнесу, физио, которого без необходимости я не беру с собой на все турниры, только на крупные соревнования, и мне есть, с кем тренироваться. Думаю, что травяную серию я сыграю сама. В какой-то момент я буду искать и нанимать тренера, но не сейчас. Я чаще тренируюсь в Барселоне, мне там удобно", - заявила Козлова.

Таким образом, во втором раунде Козлова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Элина Свитолина, Теннис, Ролан Гаррос, Новости тенниса, Катерина Козлова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
02 Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
03 Рахман: Джошуа не повторит ошибки Льюиса
04 Ювентус проиграл последний матч сезона
05 Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь