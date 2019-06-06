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Тренер прогнозирует место в топ-30 для Ястремской

Тренер прогнозирует место в топ-30 для Ястремской
20:26 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Наставник украинки рассказал о целях Ястремской на сезон, а также ответил на вопросы о сотрудничестве с подопечной.

Тренер 19-летней украинской теннисистки Даяны Ястремской Оливье Женом ответил на ряд вопросов, касающихся сотрудничества с украинкой.

За последние 9 месяцев Даяна выиграла 3 титула WTA, один из которых был завоеван в Страсбурге буквально за пару дней до начала Roland Garros. Даяна уже зарекомендовала себя как очень «взрывной» и динамичный игрок. Расскажите о начале вашего сотрудничества.

Даяна тренируется в академии Жюстин с февраля прошлого года, а наше сотрудничество с ней началось в сентябре. Мы работаем над несколькими компонентами игры, среди них физическая подготовка, техника ударов и общая организация игры. Честно говоря, столь стремительный прогресс оказался очень неожиданным. Мне очень интересно работать с игроком, у которого настолько огромный потенциал. Ее удары всегда сильные и очень «чистые», и она способна на многое. Даяне все еще нужно научиться контролировать свои способности и приобрести большую уверенность в своих силах. В прошлом году она разрывалась между турнирами WTA и ITF, поэтому сейчас ее первый полноценный сезон на высшем уровне, когда она регулярно противостоит лучшим игрокам мира. Одна из наших целей на этот год – набраться опыта в матчах с топовыми игроками.

Возможно, опыт также идет из ситуаций, когда триумф на турнире сменяется поражением в первом раунде?

На самом деле, изначально мы даже не планировали играть Страсбург. Даяна играла хорошо, но уступила в нескольких стартовых матчах подряд, поэтому нам хотелось получить больше игровой практики. Мы не можем жаловаться, так как Даяна вынесла бесценный опыт из матчей против Плишковой и Мугурусы. Даяна просто феноменально сыграла в Страсбурге, особенно в полуфинале против Соболенко и в финальной битве с Гарсией. По приезду в Париж у нас был всего один день на восстановление, и жеребьевка также оказалась непростой. Даяна отлично сыграла в первом сете и выполнила все, что мы планировали. Она играла очень агрессивно и с умом разводила Суарес Наварро из одного угла в другой. Но, начиная со второго сета пошли трудности, связанные с физической выносливостью. Думаю, испанка поняла это и сделала все, чтобы усложнить каждый розыгрыш для Даяны.

Даяна уже выигрывала турниры как на грунте, так и на харде. Но мы также знаем, что она умеет играть на траве – она финалистка юниорского Wimbledon в 2016 году. Какие ваши ожидания от травяного сезона?

Мы пытаемся адаптироваться к траве, тренируем выходы к сетке при всех возможных ударах соперника – бэкхенд, форхенд, резанный. Думаю, Даяна вполне осознает свои силы. У меня только положительный настрой и ожидания от травяного сезона.

Какие изменения произошли в игре Даяны, если сравнивать начало вашей работы и ее нынешнее состояние?

Думаю, ключевое изменение произошло в ее психологии. Она поверила в свои силы и в то, что способна побеждать лучших игроков. Я с самого начала говорил ей о ее потенциале и о том, что она может играть на высочайшем уровне. Честно говоря, я сам не знаю, есть ли предел ее способностям. Кроме того, мне очень нравится то, как улучшилось ее передвижение по корту. Она совершенно иначе стала воспринимать корт и оценивать свое положение на нем. Все эти изменения привели к повышению уровня ее игры.

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Какие ваши цели на вторую половину сезона?

Наша цель – топ-30 рейтинга до конца года. Несмотря на нынешнее положение Даяны, мы не меняем эту задачу. Также очень важно продолжать повышать уровень игры и набираться опыта. Мне кажется, что следующий год будет ее – после полноценного сезона на высшем уровне в следующем году Даяна будет отчетливо понимать свои способности и видеть, что она может на равных сражаться с лучшими.

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Теннис, Даяна Ястремскаяя, Оливье Женом.
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