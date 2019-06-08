Стаховский сыграет в квалификации турнира в Штутгарте

Новости спорта: Сергей Стаховский в скором времени стартует на турнире Mercedes Cup в Штутгарте.

Украинский теннисист Сергей Стаховский в скором времени стартует на турнире Mercedes Cup в Штутгарте. В первом раунде квалификации украинец проведет матч против испанца Адриана Менендеса-Масейраса.

Поединок между Стаховским и Менендесом-Масейрасом начнется сегодня в 12:00 по киевскому времени.

Украинец выступит на турнире в Штутгарте впервые с 2016 года. Лучшим результатом для него на этом соревновании был выход во второй круг.

Недавно Стаховский участвовал в основной сетке Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде соревнования французу Жилю Симону.