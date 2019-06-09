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Стаховский не смог пробиться на турнир в Штутгарте

Стаховский не смог пробиться на турнир в Штутгарте
14:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский не попал в основную сетку турнира ATP в Штутгарте.

Первая "ракетка" Украины Сергей Стаховский не смог преодолеть квалификационный барьер на турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Mercedes Cup в Штутгарте (Германия) с призовым фондом €630,8 тыс.

В финале отбора посеянный под 7-м номером Стаховский (№111 в рейтинге ATP) в трех сетах уступил хорвату Виктору Галовичу (№194) - 4:6, 6:2, 4:6.

Поединок продолжался 1 час 50 минут.

Теннисисты впервые встретились в очном противостоянии.

Среди потенциальных соперников Галовича в первом круге соревнований Милош Раонич из Канады (№18), француз Люка Пуй (№26), австралиец Джон Миллман (№56) и американец Денис Кудла (№81).

Mercedes Cup пройдет до 16 июня.

В прошлом году на турнире в Штутгарте победу праздновал швейцарец Роджер Федерер, который в этот раз в Германии выступать не будет.

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АТР, Сергей Стаховский, Теннис, Новости тенниса.
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