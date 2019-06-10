Надаль рассказал о своих планах после победы на Ролан Гаррос

Новости спорта: Рафаэль Надаль не будет выступать до Уимблдона.

Вчера Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл Ролан Гаррос. После этого испанец заявил, что пропустит все травяные турниры кроме Уимблдона:

«В прошлом году Уимблдон получился очень удачным. Я остановился в шаге от титула. Я люблю играть на траве, но сейчас не могу выступать восемь-десять недель подряд как раньше.

Поэтому я не планирую участвовать в турнирах до Уимблдоне. В прошлом году мне почти удалось выйти в финал. Я могу конкурировать с сильнейшими. Зачем что-то менять?».

Уимбодон-2019 стартует 1 июля.