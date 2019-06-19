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Известный теннисист сбил с ног болгерл и травмировал ее (Видео)

Известный теннисист сбил с ног болгерл и травмировал ее (Видео)
06:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Инцидент случился во втором сете.

Четырехкратный обладатель турниров Большого шлема парного разряда Николя Маю травмировал болгерл в рамках поединка первого круга лондонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо.

При счете 5:5 в рамках второго сета 37-летний француз, пытаясь вытащить удар противника, поскользнулся и повалил девушку с ног, повредив ей руку.

Бирмингем. Ястремская и Киченок вышли в 1/4 финала

Отметим, что Маю победил в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:5). За выход в 1/4 финале Николя поборется с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания).

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Теннис, Видео, Новости тенниса, Николя Маю.
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