Известный теннисист сбил с ног болгерл и травмировал ее (Видео)

Новости спорта: Инцидент случился во втором сете.

Четырехкратный обладатель турниров Большого шлема парного разряда Николя Маю травмировал болгерл в рамках поединка первого круга лондонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо.

При счете 5:5 в рамках второго сета 37-летний француз, пытаясь вытащить удар противника, поскользнулся и повалил девушку с ног, повредив ей руку.

Отметим, что Маю победил в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:5). За выход в 1/4 финале Николя поборется с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания).