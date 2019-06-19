Известный теннисист сбил с ног болгерл и травмировал ее (Видео)

Четырехкратный обладатель турниров Большого шлема парного разряда Николя Маю травмировал болгерл в рамках поединка первого круга лондонского турнира с американцем Фрэнсисом Тиафо.
При счете 5:5 в рамках второго сета 37-летний француз, пытаясь вытащить удар противника, поскользнулся и повалил девушку с ног, повредив ей руку.
We hope the ball kid is OK @nmahut, a gentleman as always. #QueensTennis pic.twitter.com/hXfmsS3wWx
— ATP Tour (@ATP_Tour) 17 июня 2019 г.
Отметим, что Маю победил в двух сетах - 6:3, 7:6 (7:5). За выход в 1/4 финале Николя поборется с победителем поединка Стэн Вавринка (Швейцария) — Даниэль Эванс (Великобритания).