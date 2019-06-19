Скачать
Среда, 19.06.2019
Роберт Морено возглавил сборную Испании
Роберт Морено возглавил сборную Испании
"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии
"Страйк" от Хорхе Лоренсо в Барселоне: видео аварии
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
Гимнаст Радивилов выиграл серебро на соревнованиях в Корее
II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске
II Европейские игры: анонс и расписание соревнований в Минске

Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Галле

Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Галле
19:54 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) завершил борьбу в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).

В матче второго круга украинец в трех сетах проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (№43 ATP).

Галле. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7(2), 4:6

В первом сете у француза ушло много время на раскачку, он отдал две своих первых подачи Стаховскому и дальше уже шансов не имел. В концовке партии случился забавный эпизод, когда Эрбер попросил Стаховского использовать челлендж (к тому моменту у француза они уже закончились) на своем геймболе. Повтор показал миллиметровое попадание в корт, оба теннисисты лишь улыбнулись.

Ястремская остановилась в 1/4 финала парных соревнований турнира в Бирмингеме

В начале второй партии травмировался болбой, который потерял бдительность, догоняя один из мячей. На корте появился медицинский персонал. Партия была более-менее равной, но чувствовалось, что француз перехватил инициативу в матче. Он стал лучше подавать, шансов у украинца на приеме откровенно не было. Единственный свой двойной брейкпоинт француз также не реализовал. На тай-брейке Эрбер повел 5:0 и все стало ясно.

К сожалению, в третьем сете даже до тай-брейка дотянуть не получилось. Сергей дважды с трудом вырывал победы на своих подачах, но в пятом гейме все же не устоял. Дальше он взял 2 очка в трех геймах на приеме и ожидаемо уступил.

В 1/4 финала Эрбер сразится с Борной Чоричем (№14 ATP) или Жуаном Соузой (№71 ATP).

Отметим, что Стаховский не побеждал теннисистов из топ-50 с прошлогоднего Уимблдона (7 поражений подряд), когда обыграл Соузу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Стаховский, Теннис, Видео, Новости тенниса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина выиграла апелляцию по делу Мораеса у Португалии и Люксембурга
02 Беллью назвал лучшего супертяжа мира
03 Лига Европы. Результаты жеребьевки первого квалификационного раунда
04 Лига чемпионов. Результаты жеребьевки второго квалификационного раунда
05 Гловацки может опротестовать поражение от Бриедиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь