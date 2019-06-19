Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Галле

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский (№121 ATP) завершил борьбу в основной сетке травяного турнира ATP Tour 500 в Галле (Германия).

В матче второго круга украинец в трех сетах проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (№43 ATP).

Галле. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7(2), 4:6

*Herbert hits serve (called out)* *Tries to challenge but none remaining* *Herbert asks Stakhovsky to challenge for him* *Stakho challenges* *Hawkeye shows ball in by less than a millimetre* *Both laugh* pic.twitter.com/9SqPtnByor — Matthew Willis (@MattRacquet) 19 июня 2019 г.

В первом сете у француза ушло много время на раскачку, он отдал две своих первых подачи Стаховскому и дальше уже шансов не имел. В концовке партии случился забавный эпизод, когда Эрбер попросил Стаховского использовать челлендж (к тому моменту у француза они уже закончились) на своем геймболе. Повтор показал миллиметровое попадание в корт, оба теннисисты лишь улыбнулись.

В начале второй партии травмировался болбой, который потерял бдительность, догоняя один из мячей. На корте появился медицинский персонал. Партия была более-менее равной, но чувствовалось, что француз перехватил инициативу в матче. Он стал лучше подавать, шансов у украинца на приеме откровенно не было. Единственный свой двойной брейкпоинт француз также не реализовал. На тай-брейке Эрбер повел 5:0 и все стало ясно.

К сожалению, в третьем сете даже до тай-брейка дотянуть не получилось. Сергей дважды с трудом вырывал победы на своих подачах, но в пятом гейме все же не устоял. Дальше он взял 2 очка в трех геймах на приеме и ожидаемо уступил.

В 1/4 финала Эрбер сразится с Борной Чоричем (№14 ATP) или Жуаном Соузой (№71 ATP).

Отметим, что Стаховский не побеждал теннисистов из топ-50 с прошлогоднего Уимблдона (7 поражений подряд), когда обыграл Соузу.