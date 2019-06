Стаховский проиграл Эрберу на турнире в Галле

В матче второго круга украинец в трех сетах проиграл французу Пьеру-Югу Эрберу (№43 ATP).

Галле. Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:2, 6:7(2), 4:6

*Herbert hits serve (called out)*

*Tries to challenge but none remaining*

*Herbert asks Stakhovsky to challenge for him*

*Stakho challenges*

*Hawkeye shows ball in by less than a millimetre*

*Both laugh* pic.twitter.com/9SqPtnByor

— Matthew Willis (@MattRacquet) 19 июня 2019 г.