Украинка Калинина не сумела преодолеть квалификацию Уимблдона-2019

Новости спорта: Ангелина Калинина проиграла чешке Марии Боузковой.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение во втором раунде квалификации турнира WTA в Уимблдоне (Великобритания). Спортсменка проиграла представительнице Чехии Марии Боузковой.

Поединок продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 0-6 5-7. В первой партии украинка проиграла 0:6, не сумев ничего противопоставить сопернице. Во втором сете Калинина дважды вела с брейком, однако в 10-м гейме не смогла реализовать сетбол.

Напомним, в основной сетке Уимблдона в одиночном разряде сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.