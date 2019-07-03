Свитолина: Перед поединком с Гаспарян я чувствую себя прекрасно

Новости спорта: Украинка сыграет во втором круге Wimbledon.

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала предстоящий поединок против россиянки Маргариты Гаспярян во втором круге Wimbledon. Первую ракетку Украины цитирует Tennis World USA.

"Перед поединком с Гаспарян я чувствую себя прекрасно, в отличии от турнира в Бирмингеме. Я хорошо подготовилась к сопернице и постараюсь продемонстрировать хороший уровень игры.

Попробую нечто изменить на приеме и на подаче. Пока это весь план на игру", - заявила Свитолина.

Поединок Свитолина - Гаспарян состоится 3-го июля. Начало встречи - в 13:00.