Ястремская станет второй ракеткой Украины после Уимблдона-2019

Новости спорта: Даяна Ястремская в обновленном рейтинге обойдет Лесю Цуренко.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд на Уимблдоне. 19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич – 7:5, 6:3

В онлайн-рейтинге WTA, благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона, Ястремская вышла на 33-е место, обойдя другую украинку Лесю Цуренко и став второй ракеткой Украины.

В поединке четвертого круга соперницей 19-летней украинки стала Чжан Шуай из Китая. В случае победы Ястремская впервые в своей карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.