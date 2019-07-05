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Ястремская станет второй ракеткой Украины после Уимблдона-2019

Ястремская станет второй ракеткой Украины после Уимблдона-2019
23:58 Пт, 5 Июль 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: Даяна Ястремская в обновленном рейтинге обойдет Лесю Цуренко.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд на Уимблдоне. 19-летняя украинка в матче третьего круга в двух сетах обыграла швейцарку Викторию Голубич – 7:5, 6:3

В онлайн-рейтинге WTA, благодаря выходу в 1/8 финала Уимблдона, Ястремская вышла на 33-е место, обойдя другую украинку Лесю Цуренко и став второй ракеткой Украины.

Уимблдон-2019: Ястремская пробилась в 4-й раунд

В поединке четвертого круга соперницей 19-летней украинки стала Чжан Шуай из Китая. В случае победы Ястремская впервые в своей карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская, Уимблдон-2019.
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