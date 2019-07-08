Определились соперница Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Определилась соперница Элины Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона. Первая ракетка Украины сыграет с представительницей Чехии Каролиной Муховой.
22-летняя Каролина (№68 WTA) в четвертом круге встречалась с Каролиной Плишковой (№3 WTA). Тяжелейший матч завершился со счетом 4:6, 7:6, 13:11.
Таким образом, Каролина Мухова в четвертьфинале сыграет с Элиной Свитолиной. Ранее Элина обыграла Петру Мартич и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона.
Отметим, что благодаря победе Муховой, первая ракетка мира Эшли Барти, которая покинула Уимблдон, сохранит свою позицию.
До этого лишь Плишкова могла сместить австралийку с первого места.